その着方、もう古いかも！【無印良品】大人が真似したい♡「最旬タートルコーデ」

寒さ対策しながらおしゃれも楽しめる「タートルネックトップス」。冬の定番アイテムだからこそ、昨シーズンと同じ着方だと野暮ったく見えてしまうかも……。そこで今回は【無印良品】のスタッフさんに、今っぽく垢抜け感のあるコーデテクニックを学びます。大人が真似したくなりそうな素敵なコーデが登場するので、ぜひチェックして。

今っぽくこなれ感のあるワントーンコーデ

ニュアンス感がおしゃれなエクリュカラーでまとめた、大人っぽく洗練された冬映えワントーンコーデ。タートルネックトップスとパンツの定番スタイルも、長袖ブラウスをレイヤードすることで今シーズンらしくアップデートできそう。バッグとシューズは黒で統一して、キリッとメリハリをきかせるのも、おしゃれ見えのコツになりそうです。

爽やかに垢抜ける冬のトラッドスタイル

インパクト抜群のチェック柄ワイドパンツを主役にした、冬のトラッドスタイル。タートルネックトップスは、黒や白ではなく、爽やかに映えるブルーをチョイスするのが、トレンド感アップのポイント。ショート丈アウターでスッキリと着こなして、スタイルアップも狙って。

大人っぽく洗練されたきれいめカジュアルコーデ

テーラードジャケットにデニムを合わせた、きれいめカジュアルコーデ。都会的で洗練された印象を与えるグレーのタートルネックトップスをインして、ミドル世代に似合いそうな着こなしに。ジャケットの袖をロールアップしてタートルネックトップスをチラッとのぞかせるのが、おしゃれスタッフの着こなしテクニック。

ミドル世代のお手本にしたいダークトーンコーデ

ダークトーンでモードに決めたコーデは、簡単にトレンド感アップを狙いたいミドル世代のお手本に。タートルネックトップスを合わせて上品な雰囲気をまとえば、シンプルなワンピースもおしゃれ見え。ショートブーツで軽快に。キラッと光るネックレスで華やぎを添えるのも、真似したいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

