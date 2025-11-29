こんな店員がいたら、パチンコもパチスロも打っていられないかもしれない。11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」を実施。6人の美女が面接に登場したが、中でも19歳の女子大生グラドルが、自慢の迫力ボディを惜しみなく披露し、男性出演陣をデレデレさせた。

【映像】美女グラドルの生脱ぎシーン

2人目として登場したのは、19歳の高月りな。父は東大卒の弁護士、母は銀行員という家庭に育ち、現在は某有名女子大に通う本物のお嬢様だ。ところが高月は、グラドルとして活動していることを母親にしか伝えておらず、父には内緒といういわくつき。しかも元地下アイドルという経歴まで明かし始めた。

すると共演者に元有名アイドルグループの研究生がいたこともあり、見取り図・盛山晋太郎は「勝てる部分はありますか？」と質問。すると高月は、ちょっと恥じらいながらも「大きさだけは…」とバストサイズには自信があると語り始めた。

これに盛山は興味津々。「カップ数なんて聞いてもいいんですか？」と尋ねると、高月は「FとGの間です」とにっこり。これを横で聞いていたさらば青春の光・森田哲矢も「あららら」と、デレデレしっぱなしだった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

