timelesz原嘉孝、映画初主演に覚悟「また一つ成長できた」 自分にとってのヒーローは“ファン”
timeleszの原嘉孝が29日、都内で開かれた映画『初恋芸人』先行プレミア試写会舞台あいさつに登壇。映画初主演を飾った心境を語った。
【写真】“先輩”佐藤アツヒロと笑顔を見せた原嘉孝
同作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー恋愛小説『初恋芸人』の映画化。2016年にはテレビドラマ化。2025年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁氏によるコミカライズの連載がスタートした。
初主演について原は「良い意味で気負いせず、やることだけをやるだけという精神で臨みました」としつつ、「真ん中を張るという覚悟みたいなものはまた一つ成長できたと思っています」と力強く語った。また「これがスタートだと思って、ゼロから役者として映画界を引っ張って行けるような役者になれるよう日々精進していく」と笑顔を見せた。
また映画のキャッチコピーである「彼女の笑顔が僕をヒーローにしてくれた」にちなみ、自身にとってのヒーローを問われた原は「支えてくれるファン」と即答。「去年まで舞台を中心にやっていたので劇場の空間でお会いできるファンの方々を目の前にすることはありましたけど、アリーナツアーをやってみたことのない数の自分たちのファンを目の前にしたときに、こんなにたくさんの人に支えられているんだと。元気を与えているようで、与えられていることを身に染みて感じた瞬間」と語った。
このほか舞台あいさつには、沢口愛華、佐藤アツヒロ、夏目大一朗監督が参加した。
【写真】“先輩”佐藤アツヒロと笑顔を見せた原嘉孝
同作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー恋愛小説『初恋芸人』の映画化。2016年にはテレビドラマ化。2025年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁氏によるコミカライズの連載がスタートした。
また映画のキャッチコピーである「彼女の笑顔が僕をヒーローにしてくれた」にちなみ、自身にとってのヒーローを問われた原は「支えてくれるファン」と即答。「去年まで舞台を中心にやっていたので劇場の空間でお会いできるファンの方々を目の前にすることはありましたけど、アリーナツアーをやってみたことのない数の自分たちのファンを目の前にしたときに、こんなにたくさんの人に支えられているんだと。元気を与えているようで、与えられていることを身に染みて感じた瞬間」と語った。
このほか舞台あいさつには、沢口愛華、佐藤アツヒロ、夏目大一朗監督が参加した。