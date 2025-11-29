初日は2万人訪問…皇居「乾通り」秋の一般公開はじまる　29日は全国的に秋晴れの行楽日和

師走が目の前に迫る中、29日は全国的に秋晴れの行楽日和となりました。

秋の深まりと共に本格的な冬が近づく各地の様子をお伝えします。

赤や黄色に色づいたモミジやイチョウが見られる皇居の「乾通り」では、29日から秋の一般公開が始まりました。

初日の29日は午後3時の閉門までに約2万人が訪れ、紅葉や冬の桜とともに江戸城の面影を伝える堀や石垣などの景色を楽しんでいました。

乾通りを訪れた人たちからは、「いろんな種類の木があったので、とてもきれいでした」「ちらっと宮殿やお堀が見えて、それもすごく良かった」という声が聞かれました。

外国人観光客の姿も多く見られ、時折、足を止めてカメラを向けていました。

外国人観光客：

初めて日本に来ましたが、ここで信じられない光景を目にしました。憧れを覚えました。

乾通りの一般公開は、12月7日まで行われます。

秋の深まりとともに冬の足音も近づいています。

長野県の人気のスキー場、野沢温泉スキー場が29日にオープン。

早速、スキーヤーやスノーボーダーが訪れ、「こんな良い雪で滑れると思わなくて、きょう来て良かった」「11月とは思えない雪で、滑るのが楽しみです」と今シーズンの初滑りを楽しみました。

全国的な秋晴れのなか、東京・新宿区の大久保公園では、寒くなるこの時期に食べたくなるラーメンのイベント「日本ご当地ラーメン総選挙2025」が開かれています。

予選を勝ち抜いた全国のご当地ラーメンの中から投票で日本一を決定。

出店しているのは、宮崎の「濃厚とんこつラーメン」や札幌の「王道・札幌味噌ラーメン」、さらに栃木の「青竹手打ち佐野ラーメン」も。

来場者からは「おいしいです熱々で。これが宮崎県のラーメンです」「ここで佐野ラーメンが食べられるのがうれしい。結構おいしい」「私は北海道の味噌ラーメン。濃厚な味噌で現地を楽しめています」という声が聞かれました。

29日の東京都心の最高気温は15.3度で、暖かかった28日より4度以上下がり、この時期らしい気温になりました。

訪れた人は、熱々のラーメンで体を温めていました。