タレント大久保佳代子（54）が、29日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜午後1時＝関西ローカル）に出演。お気に入りの奈良旅行について明かした。

この日の番組では、3人の“旅のプロ”が登場し、この秋冬におすすめの旅行プランや穴場スポット、旅費を節約できるお得なワザについて紹介。

MCのブラックマヨネーズ小杉竜一（52）から「旅行はどうですか？」と聞かれると、大久保は「私、毎年奈良に来てるんですよ。ひいきにしている仏像がありまして…。（東大寺の）大仏じゃないんです」と話した。

「私と、（森三中の）黒沢（かずこ）さんと（椿）鬼奴さんと先月、奈良の仏像目当てに来て、1時間ただただ手を合わせて帰っていくっていうのをやっているんです」と、3人で寺院を参拝したことを明かすと、小杉が「それ旅行？ 精神修行どっちなん？」とツッコミ。大久保は「そして今、心穏やかにここにいます」と笑いを誘った。

また、カベポスターの永見大吾（35）は旅行について問われ、「旅行は好きなんですけど、それ以上に家が好きなんで、旅行に行かないです」と話し、小杉は「なんやねん、おい！ まともなやつおらへんやないか、きょう！」と再びツッコんでいた。