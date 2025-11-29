マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラが首位を走るアーセナルとの優勝争いについて言及した。



昨シーズン不振に悩まされたシティは今シーズン、アーリング・ハーランドの得点量産により、本来の強さを取り戻しつつあるとされているが、12試合を終えて7勝1分4敗で3位。首位アーセナルとは7ポイント差となっている。



まだシーズンは序盤でここからどうなるかは読めないが、選手層が厚くなった今シーズンのアーセナルの安定感は他のクラブと比べても頭一つ抜けている感じがあり、あまりポイントを落とさないのではないかという見方もある。





そんななか、ペップも優勝争いに参加するためにはこれ以上落としてはいけないと感じているようで、第13節を前にしたリーズ戦を前に次のように語った。「我々は絶対に試合に負けることはできない。それが真実だ。彼ら（アーセナル）は非常に強くて試合に勝っている。しかも、かつてリヴァプールが我々に対して見せたような、非常に堅実な方法で勝っている。彼らはそう簡単には勝ち点を落とさないだろう」「だからこそ、そこにいなければならないし、それが我々がやろうとしていることだ。シーズンはまだ長いので、勢いを取り戻して試合に勝ち続ける必要がある」（英『Sky Sports』より）現在公式戦2連敗中であり、まずはこの嫌な流れを断ち切らなければならないが、今節のリーズ戦に勝利できるか。