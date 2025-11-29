29日、2025明治安田J2リーグ最終節が行われた。今シーズンのJ2は大混戦となり、最終節まで優勝チーム、さらにJ1自動昇格の2チームが決まらない事態となった。



そんな最終節を前にした順位は次の通りだ。



1位 長崎（69/+19）

2位 水戸（67/+19）

3位 千葉（66/+17）

4位 徳島（64/+21）



上位3チームに優勝の可能性が残り、さらに自動昇格圏内となる2枠を4チームが争うことになった。最終節のそれぞれの対戦カードは徳島VS長崎、水戸VS大分、そして千葉VS今治に。





全会場同時キックオフとなった最終節でまず試合を動かしたのは千葉だ。11分にカルリーニョス・ジュニオがPKをさせ、先制に成功すると、31分には鈴木大輔が追加点を奪い、前半を2-0で折り返す。また上位決戦となった長崎VS徳島でも動きが。41分に渡大生が豪快なボレーシュートを叩き込み、ホームの徳島が先制に成功し、1点リードで折り返す。水戸VS大分の試合はスコアレスで前半を終えたため、前半を終えた時点での順位は1位千葉、2位長崎、3位水戸、4位徳島となり、千葉が逆転で首位に立った。そして迎えた後半、水戸が開始早々に試合を動かす。多田圭佑が先制ゴールを決め、水戸が首位に躍り出る。さらに千葉も開始早々にオウンゴールで3点目を記録。長崎が3位に落ちるという目まぐるしい展開となった。そんななか、68分ついに長崎に得点が。笠柳翼が左サイドを突破し最後は翁長聖。試合を振り出しに戻すゴールを決め、そして順位を2位に上げる。一方の千葉は前半終了時点では首位だったが、後半半ばに3位へと落としてしまう。74分、石川大地が得点を決めて千葉がリードを4点に広げると、他会場では水戸の山本隼大にゴールが生まれ、水戸がリードを2点に広げた。さらに85分千葉はドゥドゥのゴールで大量5ゴールをマークした。順位が目まぐるしく変わる最終節となったが、徳島VS長崎は1-1のドローに終わり、水戸VS大分は2-0、そして千葉VS今治は5-0という結果に。水戸と長崎が勝ち点70で並んだが、得失点差の関係で水戸が逆転優勝を果たし、長崎は2位フィニッシュもJ1自動昇格圏でJ2リーグを終えた。前半終了時は首位だった千葉は最終的に3位、徳島は4位となった。残り1枠となった昇格プレイオフには千葉と徳島、磐田、RB大宮が進んだ。