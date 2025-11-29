テレ朝・久冨慶子アナ、生後5ヶ月次男との2ショット披露「なんて可愛いの」「目元似てる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/29】テレビ朝日の久冨慶子アナウンサーが11月27日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】夫は元サッカー選手 美人アナ「目元似てる」息子と寄り添う
久冨アナは「あっという間に夕方になる」と投稿。寝転ぶ次男に寄り添う2ショットを公開している。
この投稿には「なんて可愛いの」「ほのぼのしてて癒される」「時間がないの分かる」「目元似てる」「共感しかない」などのコメントが寄せられている。久冨アナは2012年に同局へ入社し、2018年1月1日に夫でサッカー元日本代表の大津祐樹選手と結婚。2021年2月に第1子男児を出産。2025年6月27日に第2子男児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久冨慶子アナ、次男との生活を公開
◆久冨慶子アナの投稿に反響
