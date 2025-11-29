俳優の山田裕貴さん（35）が28日、ドラマで明石家さんま役として主演することが発表されました。

明石家さんまさんの知られざる一面を掘り起こす『誰も知らない明石家さんま 第11弾』（日本テレビ系12月14日よる7時から放送）。山田さんが主演するのは、番組内で放送されるスペシャルドラマ『さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命』です。

ドラマは、大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、スターへの道を駆け上がっていた若かりし頃の明石家さんまさん、2人の知られざる運命を描いた物語。坂本さんを山本耕史さん（49）が演じます。

■山田裕貴「テレビで見るさんまさんしか知らなかった」

さんまさんを演じた山田さんは、「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました」と報告。続けて、「演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました。さんまさんを演じられるからこそ、僕も笑おうと思えました」と撮影を振り返り、「大事な人生の一部を演じさせていただきありがとうございました」とコメントしています。