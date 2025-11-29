後半に入ってさらに盛り上がりを見せているAmazonのブラックフライデーセール。ハウス「ウコンの力」が16本まとめて32％オフ、1,691円です。年末年始、飲み会が増える季節に備えたナイスタイミングのセールです。わたし、買いました！

ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 100mlx16本入り 1,879円 Amazonで見る PR PR

お酒を飲むときのマイルール

お酒は飲んでも飲まれるな…なるべく飲まれるな。

できるだけ飲まれないためのマイルールとして、外でお酒を飲むときは、必ず事前にウコンの力を飲むと決めています。個人の感想ですが、これによってフラッフラになることも、翌朝お酒が残ることもそうありません。

もちろんウコンそのもののおかげでもありますが、「ウコンの力を飲む」という自分ルールに従うことで、飲み会のスイッチが入り、ウコンを飲んだから大丈夫と思いつつどこか飲み方を律せているのでは？と、自分で分析しています。マイルールって大事ですね。

まとめ買いなら1本約100円

ただし、出先のコンビニで買うと「高っ…」ってなります。200円ちょいなんだもん。Amazonセールのまとめ買いなら1本あたり約100円。

ゆえに私は、飲み会がある日はお家のまとめ買いストックを朝からバッグに入れています。常温でも美味しいです。いや、常温のほうが美味しいと思いますよ！

ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 100mlx16本入り 1,879円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon