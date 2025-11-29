旅先で食べたい「北海道のご当地グルメ」ランキング！ 2位「札幌味噌ラーメン」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行で、家族や友人と特別な食の体験をしたいと考える人も多いのではないでしょうか。 旅先でしか味わえない、記憶に残る「ご当地グルメ」をぜひ探したいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で食べたい「北海道のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「本場で食べた札幌味噌ラーメンの味が忘れられない」（50代男性／愛知県）、「最近ラーメンの中でも味噌ラーメンにハマっていて、本場の味を楽しみたいからです！」（20代女性／東京都）、「九州出身なので、味噌ラーメンを食べる機会があまりなく食べてみたいと思った」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「ジンギスカンは苦手なんですけど、北海道で食べると、なぜか美味しく感じる」（40代男性／兵庫県）、「都心でも食べられる店は探せばあるが、柔らかくて臭みのない本場の羊肉を味わってみたい」（30代男性／神奈川県）、「羊肉は臭いと思い込んでいたし、実際美味しいものを食べたことが無かったが、北海道で食べてその概念が払しょくされた。それ以来、北海道に行ったら必ず食べることにしているから」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で食べたい「北海道のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：札幌味噌ラーメン／61票北海道のご当地グルメの代表格の1つ「札幌味噌ラーメン」が2位にランクインしました。ラードで熱々にしたスープに味噌を溶かした濃厚な味わいが特徴で、寒い北海道の気候にぴったりの一杯。具材には炒めた野菜やひき肉が使われることが多く、麺はスープによく絡むちぢれ麺が主流です。北海道旅行の際に欠かせない、ボリューム満点のグルメとして人気を集めています。
回答者からは「本場で食べた札幌味噌ラーメンの味が忘れられない」（50代男性／愛知県）、「最近ラーメンの中でも味噌ラーメンにハマっていて、本場の味を楽しみたいからです！」（20代女性／東京都）、「九州出身なので、味噌ラーメンを食べる機会があまりなく食べてみたいと思った」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：ジンギスカン／114票北海道の郷土料理として圧倒的な票数を集め1位となったのが、有名な「ジンギスカン」。北海道のクセが少なく柔らかい羊肉と野菜を、中央が盛り上がった専用のドーム状の鉄鍋で焼いて食べる料理です。肉を焼いてから特製のタレにつけて食べるスタイルと、あらかじめしょうゆベースなどの特製タレに漬け込まれた肉を焼くスタイルがあり、そのおいしさは格別。大人数でワイワイ楽しめる点も、旅の思い出作りに最適として支持されています。
回答者からは「ジンギスカンは苦手なんですけど、北海道で食べると、なぜか美味しく感じる」（40代男性／兵庫県）、「都心でも食べられる店は探せばあるが、柔らかくて臭みのない本場の羊肉を味わってみたい」（30代男性／神奈川県）、「羊肉は臭いと思い込んでいたし、実際美味しいものを食べたことが無かったが、北海道で食べてその概念が払しょくされた。それ以来、北海道に行ったら必ず食べることにしているから」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)