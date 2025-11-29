「珈琲」という漢字を考案した宇田川榕菴ゆかりの地、岡山で、県内外の名店のコーヒー飲み比べを楽しめるイベントが始まりました。

【写真を見る】岡山城で “おかやま珈琲時間” コーヒー好きで大にぎわい「あったら好きなだけ」 約40店の個性豊かな味を飲み比べ【岡山】

岡山城の特設会場で開かれた「おかやま珈琲時間」です。

情報誌の“月刊タウン情報おかやま”と“オセラ”が主催したもので、県の内外から約40店が集まりました。

北海道の名店のブースには、貴重な味を求めて長蛇の列が…来場者は飲み比べをしながら香りと味を楽しんでいました。

（来場者）

「4杯くらいかなと思ったんですけど、ほかにも美味しそうなものがあるので、あったら好きなだけ」

「県外のコーヒー屋さんもあって楽しみです」

中でも注目は、台湾から出店した「シンプルカッファ」。

バリスタの世界チャンピオンに輝いたこともあるバーグさんが手がける人気店です。

（来場者）

「おいしいです。（香りが）お花っぽい」

「おかやま珈琲時間」はあす（30日）も午後4時まで開かれます。