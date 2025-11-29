混戦すぎた“魔境”J２がついに決着！ 最後に笑ったのは？ 最終順位表が話題「ドラマチックな展開」「富山と磐田凄かったな」
最終節までJ１昇格チームが決まらず、プレーオフ（PO）出場争いも、残留争いも確定していなかった。
近年まれにみる大混戦だった今季のJ２が、ついに決着。11月29日にラストの第38節が開催。水戸と長崎がJ１行きのチケットを手にし、千葉、徳島、磐田、RB大宮がPOに進出。熊本と山口がJ３降格となった。
試合後にJリーグの公式SNSがJ２の最終順位表を公開。以下のようなコメントが寄せられた。
「水戸J２優勝して初昇格」
「ジェフおしい！」
「仙台マジ？」
「カターレ大逆転残留」
「熊本が落ちたのか」
「富山と磐田凄かったな」
「最終節まで面白すぎた！」
「７チームが勝ち点60超えとか魔境すぎる」
「今年のj２ドラマがありすぎて面白すぎた」
「こんなにも勝点１であちこち世界が変わることも珍しい」
「今年のJ２の最終節、ドラマチックな展開ばかり！」
「最終節まで優勝降格がわからないってJ２魔境すぎるわ」
「こんなに最終節までハラハラしたJ２はなかったかも！」
なお、プレーオフは12月７日に準決勝、13日に決勝が行なわれる。準決勝の２試合は、３位の千葉と６位のRB大宮、４位の徳島と５位の磐田が対戦する。
J２最終節の結果は以下のとおり。
札幌 ３−０ 愛媛
仙台 ０−１ いわき
山形 ２−１ 藤枝
水戸 ２−０ 大分
千葉 ５−０ 今治
富山 ４−１ 秋田
山口 ３−２ RB大宮
徳島 １−１ 長崎
鳥栖 １−２ 磐田
熊本 ０−０ 甲府
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“魔境”J２がついに決着！最終順位表
