【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー0 広島サンダーズ（11月29日・男子第6節）

【映像】男子バレー日本代表、愕然とした自らの似顔絵

男子バレーの日本代表選手が描いた似顔絵が「絵心無さすぎw」「なんだこの絵w」と話題に。描かれた選手も「舐めてるっしょ」「気持ち悪い」など愕然とした。

11月29日に行われた大同生命SVリーグの男子第6節を前に、試合を中継したABEMAの放送では大阪ブルテオンと広島サンダーズの両チームのキーマンを深掘りする特別企画が行われた。

その中で、日本代表経験もある永露元稀（広島サンダーズ）と山内晶大（大阪ブルテオン）の両選手が互いについて褒め合う企画を実施。制限時間30秒以内で、「サーブのスピードが速い」「顔がかわいい」「髪型が似合っている」など互いの長所を紹介した。

さらに話題を集めたのが、その流れで実施された「似顔絵タイム」だ。こちらも30秒以内でお互いのイラストを描くという企画だった。

永露が棒人間をベースに「小顔」と「手足」のサイズを意識した似顔絵を描くと、山内は「舐めてるでしょ！そもそも絵が下手じゃん。気持ち悪い（笑）」とツッコミ。これにはスタジオも爆笑に包まれた。

永露が描いたイラストはABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンからは「絵心無さすぎw」「なんだこの絵w」「ひでぇw」「酷すぎるw」とツッコミが寄せられている。

なお、試合は山内が所属する大阪ブルテオンがセットカウント3ー0で勝利した。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）