屋久島沖でアメリカ軍の輸送機オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故から、きょう29日で2年です。

在日米軍関係者らが慰霊碑を訪れ、祈りを捧げました。2年前の11月29日、屋久島沖にアメリカ空軍の輸送機オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡しました。

アメリカ軍は、機体の変速装置の破損と操縦士の判断ミスが事故原因と結論づけています。

（記者）「2年前は自粛していたシマアジ漁。屋久島の漁師たちが続々と海にでていきます」

2年前、地元の安房漁港は、アメリカ軍による捜索の拠点となっていましたが、けさは、旬のシマアジが水揚げされ、日常を取り戻していました。

Q.2年経ちますが思うことは？

（事故を目撃した漁師 中島正道さん）「落ちたときの記憶が生々しく残る。11月29日の特別な日、きょうも仏壇で手を合わせてきた」

墜落現場が見える海岸に、去年建てられた慰霊碑を当時捜索にあたった沖縄の在日米軍関係者らが訪れ、慰霊碑を清掃したあと、墜落時刻の午後3時前に合わせ、祈りをささげていました。

また、花を持った地元の住民も訪れ、静かに手を合わせる姿も見られました。

（地元住民）「急に遠いところからきて、親族亡くされた家族のことを思うと、胸が痛いです」

2年が経ち、屋久島は日常を取り戻しつつありますが、地元住民にとってあの日の記憶は今も消えていません。

・