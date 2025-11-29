明日11月30日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島、造船計画最終章！製作期間約1年、すべて手作りの木造船がついに完成。しかし、進水式でまさかの悲劇が!? さらに、25年目の米作りも完結編！城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、収穫したもち米で餅つき大会。4人の笑顔がはじける！

◆「浮いてる！」「やったー！」手作り木造船がついにデビュー

DASH島の開拓以来、約10年活躍した手こぎの木造船を引退させ、新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト「DASH島 造船計画」。目指すは、スピードと操作性に優れた沖縄伝統木造帆船・サバニ。

初めはたった2枚の巨大な板から、鉄製のクギなどを一切使うことなく重さ500キロの舟を組み上げること306日。作業はいよいよ最終工程、舟の縁を補強するパーツの取り付け作業へ。1本の真っすぐな木材を、うねるように曲がる舟の縁にピッタリと張り合わせていく超難関作業に、城島も「やりがいあるな」と腕を鳴らす。

仕上げには、水を弾いて浸水を防ぐために、自分たちで釣り上げたサメの肝油を舟全体に塗ってコーティング。そして製作期間324日、手作りの木造船がついに完成！森本も「ほんとに完成!? 長かったわ〜！」と歓喜の雄たけび。

新たな舟の門出を祝う進水式には松岡も駆け付け、島でとれた大麦や藻塩を供えて航海の無事を祈願。男たちが力を合わせて重さ500キロの舟を小屋の外に運び出し、いざ海へ！「浮いてる！」「やったー！」。傾くことも浸水することもなく大成功……と思いきや、まさかの悲劇が！「ちょっと待って！」「危ない危ない！」一体何が!?

一方、DASH村25回目の米作りもついに完結。15年ぶりに収穫した待望のもち米「ヒメノモチ」で餅つき大会！餅つき初挑戦の森本と藤原に、福島の仲間たちが「腰が入ってねぇな！」「もっと上から！」とスパルタ指導！腕がパンパンの森本は「これヤバいわ」とギブアップ寸前に…。さらに餅を食べる前に、ヤギの乳搾りを初体験!? 25年目の米作りは最後の最後までチャレンジ尽くし！