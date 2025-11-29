サンダーがサンズとの“全勝対決”に勝利…NBAカップのグループプレーをウェスト首位で突破

11月29日（現地時間28日、日付は以下同）。「エミレーツNBAカップ2025」はグループプレー最終日を迎え、ウェスタン・カンファレンスのグループAでは3勝0敗のオクラホマシティ・サンダーとフェニックス・サンズが直接対決した。

試合は同点5度、リードチェンジ8度を記録。サンズは12点を追う展開で迎えた第4クォーターに何度も1ポゼッション差まで迫ったものの、サンダーがホームのペイコム・センターで123－119と勝ち切りに成功。

サンダーではシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）が37得点3リバウンド8アシスト、チェット・ホルムグレンが23得点8リバウンド、ケイソン・ウォレスとジェイリン・ウィリアムズがそれぞれ14得点、今シーズン初出場となったジェイレン・ウィリアムズが11得点4リバウンド8アシスト2スティール、アイザイア・ジョーが10得点を残した。

この勝利によって、サンダーはグループプレーを4戦無敗の得失点差＋75とし、ウェスト首位で準々決勝に進出。3勝1敗で得失点差＋31のサンズがワイルドカードとなってグループプレーを突破したことで、両チームは12月11日の準々決勝で再びペイコム・センターで対戦する。

サンダーは昨年のNBAカップ決勝でイースタン・カンファレンスを勝ち上がったミルウォーキー・バックスに敗れているだけに、今年の大会で初優勝を飾ることができるか注目していきたい。

【動画】サンズ対サンダー戦のハイライトはこちら！





