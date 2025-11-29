＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞が2026年3月、東京および大阪で開催されることが発表となった。2年ぶり2回目の開催となる今回の＜ジブリをうたう＞は、第1弾出演者として大原櫻子、Kalafina、GLIM SPANKY、森崎ウィンがラインナップ。ジブリ作品の名曲を豪華アーティストたちが披露する。

映画『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』をはじめとするスタジオジブリ作品を彩る名曲が、アーティストそれぞれの解釈で歌い上げるトリビュートアルバム第2弾『ジブリをうたう その2』が2026年2月25日にリリースされる。この発売にあわせて開催されるスペシャルコンサートが＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞だ。プロデュースを担当するのは、2024年3⽉に開催された＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート＞に続き、映画『コクリコ坂から』『アーヤと魔女』の⾳楽担当を務めた武部聡志。

2024年開催＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート＞撮影◎田中聖太郎写真事務所

前回の＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート＞はアカペラから始まり、圧倒的な歌唱力で歌い上げられた「テルーの唄」、アーティストコラボによる美しい声で奏でられた「カントリー・ロード」、アップテンポなアレンジが施された「風の谷のナウシカ」など、スクリーンに映し出されたスタジオジブリ作品の場面写真とともに、全18曲が9組のアーティストによって披露されるなど、約5,000人(SOLD OUT)の観客を魅了する特別な一夜となった。そして今回の＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞は、前回同様の東京国際フォーラム ホールA公演に加えて大阪公演も実現。スケールアップした“ジブリ⾳楽の祭典”として届けられる。

第1弾出演者として発表されたのは、大原櫻子、Kalafina、GLIM SPANKY、森崎ウィン(50⾳順)。いずれもトリビュートアルバム第2弾『ジブリをうたう その2』参加アーティストだ。

大原櫻子は「生でジブリの世界観をお届けできることを、今からとても楽しみにしております」と意気込みを語り、グループとしては初出場となるKalafinaは「どんな⾳や空間を皆さんと感じられるのか、今からとても楽しみ」だと期待を寄せた。GLIM SPANKYは、前回の出演を「幸せなひととき」と回顧しつつ、「ジブリの世界に彩られて、さらに鮮やかに、様々な解釈ができる」とコンサートの魅力についてコメント。ジブリの世界が大好きだという森崎は「生きる事の喜びをこの時代の中でも感じて欲しい」とコンサートに来場する観客にメッセージを贈った。

第2弾出演者は近日発表される予定だ。なお、チケットのいち早プレリザーブ抽選受付は12月7日23:59まで。以下に、出演者のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

▶武部聡志──プロデュース / 音楽監督

「2024年に引き続き＜『ジブリをうたう』コンサート＞を開催することになりました。

スタジオジブリ作品の素晴らしい⾳楽の数々を、ジブリ愛溢れるアーティスト達がカバーするトリビュートアルバム『ジブリをうたう』も第2弾のリリースを予定しています。

今回も様々なフィールドで活躍するアーティスト達にご参加頂きました。

コンサートでは、アルバムに収録されていない楽曲も含め、ジブリの名曲たちを新しい解釈でお届けしたいと思います。

誰が、どの曲をパフォーマンスするか？ 楽しみにお越しください。

皆様に喜んで頂けるコンサートになるよう、バラエティに富んだプログラムを用意してお待ちしております」

◆ ◆ ◆

▶大原櫻子

「2025年は武部聡志さんと八ヶ岳⾳楽堂で、2人だけのコンサートをやらせていただきました。

その後、ジブリパークのある愛・地球博記念公園でも武部さんと2人でライブをやらせていただきました。

今回、ジブリの楽曲の中でも大好きな「風になる」をトリビュートアルバムに収録させていただきました。

精一杯愛情を込めて歌わせていただきたいと思います！

生でジブリの世界観をお届けできることを、今からとても楽しみにしております」

◆ ◆ ◆

▶Kalafina

「この度＜『ジブリをうたう』コンサート その2＞に初めて参加させていただける事、とても嬉しく思います。

私たちも幼い頃から親しみ口ずさんできたスタジオジブリ作品を彩る様々な⾳楽を、素晴らしいアーティストの皆さんと共にお届けできる特別なコンサート…！

どんな⾳や空間を皆さんと感じられるのか、今からとても楽しみです。

ジブリの⾳楽世界を身体中で感じていただける、素敵な時間になりますように。

私たちも3人ならではの旋律で心を込めてお届けしたいと思います」

◆ ◆ ◆

▶GLIM SPANKY

「2024年も出演させていただいた＜『ジブリをうたう』 コンサート＞。今年はアルバムと共に参加できてとても嬉しいです！

前回、会場はジブリ愛で溢れていてとても幸せなひとときでした。

ただでさえ素晴らしい楽曲たちがジブリの世界に彩られて、さらに鮮やかに、様々な解釈ができるように聴こえてきて、こういうライブって素敵だなと思います。

プロデューサーの武部聡志さんは大海原のような⾳楽愛と演奏で歌を支えてくれるので、 思い切り楽しんでライブしようと思います！ぜひ遊びにきてね！」

◆ ◆ ◆

▶森崎ウィン

「この度、大好きなジブリの世界と関わりを持てる事、この上なく嬉しく思います。

アルバムで歌唱した「世界の約束」では、谷川俊太郎さんの言葉、木村弓さんのメロディー、倍賞千恵子さんの歌声に託されたメッセージを後世に伝えるべく、武部聡志さんの秀逸なアレンジのもと歌わせていただきました。

生きる事の喜びをこの時代の中でも感じて欲しい。

その思いを伝えられる場所で、少しでも多くの方に届く事を願っております」

◆ ◆ ◆

■＜武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2＞

【東京公演】

2026年3⽉13日(金) 東京国際フォーラム ホールA

open18:00 / start19:00 予定

出演者：大原櫻子 / Kalafina / GLIM SPANKY / 森崎ウィン / and more…

▼チケット

SS席 14,000円 / S席 11,000円 / 学生席2,500円

（問）キョードー東京 0570-550-799 【大阪公演】

2026年3⽉20日(金祝) グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)

open17:00 / start18:00 予定

出演者：大原櫻子 / Kalafina / GLIM SPANKY / 森崎ウィン / and more…

▼チケット

一般席 13,000円 / 学生席 2,500円

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888 【いち早プレリザーブ(抽選)受付】

受付期間：11/28(金)19:00〜12/7(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/ghibliwoutau2/

詳細：https://t.pia.jp/guide/ichihaya.jsp プロデュース・⾳楽監督：武部聡志

※出演者50⾳順

※アルバム『ジブリをうたう その2』参加全アーティスト出演が前提ではございませんのでご了承ください。

※東京・大阪公演では出演者・出演組数は異なります。 東京公演主催：WOWOW / キョードー東京 / ワイズコネクション / ビクターエンタテインメント

大阪公演主催：WOWOW / リバティ・コンサーツ / ワイズコネクション / ビクターエンタテインメント

協賛：株式会社セブン-イレブン・ジャパン

企画・制作：WOWOW / ワイズコネクション / ハーフトーンミュージック

・公式HP：https://ghibliwoutau-concert.com

・公式X：https://x.com/gu_concert

・公式Instagram：https://www.instagram.com/ghibli_wo_utau_concert