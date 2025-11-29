明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は29日、アウェーで「徳島ヴォルティス」と対戦。

1対1で引き分け、8年ぶりとなるJ1昇格を決めました。

それに伴い、NIBでは29日午後11時半から「Vタイムズ V・ファーレンJ1昇格SP」を放送します。

J1昇格とJ2優勝がかかる、運命の最終節。

首位のV・ファーレンは引き分け以上でJ1自動昇格が決まります。

アウェー徳島に乗り込んだ一戦は、前半41分に先制を許し、1点ビハインドで折り返します。

自力での昇格をつかみたいV・ファーレンは、後半15分に中村と笠柳を投入。

徐々にリズムをつかむと、23分に笠柳がドリブルでディフェンスをかわしてクロスをあげると、翁長が合わせ同点に。

試合を振り出しに戻します。

その後もV・ファーレンは、キーパーの後藤を中心に、徳島の猛攻をしのぎ切り、1対1で試合終了。

惜しくもJ2優勝はなりませんでしたが、自動昇格となる2位が確定。

12月1日午後3時50分からは「NIB newsevery.スペシャル祝！V・ファーレンJ1昇格特番」を放送します。