原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！ 「美少女すぎる」「可愛い子が可愛く育ったね」
女優の原菜乃華が29日、自身のインスタグラムグムを更新。幼少期の写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！ 『アナザースカイ』のオフショットも
原は投稿で、同日放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系／毎週土曜23時）への出演を告知。「北海道に行ってきました！ ぜひ︎」と呼びかけた。7歳の時に初主演映画の撮影で滞在していた北海道を訪れたという。
あわせて公開された幼少期のショットでは、幼い原があどけない笑顔を見せており、現在の面影を感じさせる愛らしい姿となっている。
ファンからは「美少女すぎて目が覚めました」「小さい頃から可愛すぎ」「可愛い子が可愛く育ったね」などのコメントが寄せられていた。
引用：「原菜乃華」インスタグラム（＠nanoka_hara_official）
