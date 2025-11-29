日向坂46五期生、「新参者」公演を完走 大野愛実「好きという感情だけでどこまで進めるのか、私たちが証明してみせます」

日向坂46五期生、「新参者」公演を完走 大野愛実「好きという感情だけでどこまで進めるのか、私たちが証明してみせます」