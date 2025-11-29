元NMB48・上枝恵美加が結婚発表 お相手はスペイン人男性 夫の“顔出しショット”も公開
元NMB48の上枝恵美加が29日、自身のインスタグラムを通じて、結婚したことを報告した。投稿では、ウエディングドレス姿で夫と寄り添う写真も公開している。
【写真】幸せいっぱいのウエディングフォト 夫の“顔出しショット”も
上枝は「いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ。この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と報告。お相手はスペイン人男性で、「昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」と紹介した。
さらに「国際結婚にはなりますが、今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能活動を続けて行きます。より一層活動の幅を広げていけるように精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」と今後の抱負を記した。
投稿された写真には、夫の肩に腕を回して微笑む姿や、抱き上げられたショット、夫と並んで歩く姿など、幸せあふれるウエディングフォトが収められている。ファンからは「ご結婚おめでとうございます！」「末長くお幸せに」といった祝福のコメントが寄せられていた。
引用：「上枝恵美加」インスタグラム（＠emika_kamieda）
