à¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñá³«ºÅ¤Î¤¤Ã¤«¤±¹ðÇò¤¬ÂçÇÈÌæ¡Ö²¿½½¿Í¤â¸øÁ³¤È¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¡ÊÍèÇ¯£µ·î¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ø·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëµÏ¿ÄÉµá¤È¹â³Û¾Þ¶â¤¬Çä¤ê¤Î¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤ÇÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ê¤ÉÍÌ¾Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤È»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¶¥µ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦Ï¢¤äÀ¤³¦¿åÏ¢¤Ê¤É¤¬»²²ÃÁª¼ê¤ÎÄÉÊüÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Î¦¾å³¦¤«¤é¤ÏÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¶¯¤¯È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¶¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¼Â¶È²È¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ç¥¹¡¼¥¶»á¤¬°ÛÎã¤ÎÂç²ñ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¡ØÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥à¤Ç²¿½½¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¸øÁ³¤È¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµÏ¿¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¾×·â¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¹¡¼¥¶»á¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï°å³ØÅª´ÆÆÄ²¼¤Ç¿Í´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸Â³¦¤òÃµµá¤·¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø°ÂÁ´¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë¡Ù´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢£×£Á£Ä£Á¡ÊÀ¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡Ë¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¸«²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬²¿½½Ç¯¤â¤«¤±¤Æº¬Àä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡Ù¤È¡¢£×£Á£Ä£Á¤Î¥¦¥£¥È¥ë¥É¡¦¥Ð¥ó¥«²ñÄ¹¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Î·Á¤È¤·¤ÆÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤âº¬¶¯¤¤¸½¾õ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£