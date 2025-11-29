ノアのユニット「チーム・ノア」主体興行「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ ＪＵＤＧＥＭＥＮＴ」（２９日、神奈川・ラジアントホール）で、清宮海斗（２９）にそっくりな覆面レスラーのザ・リーヴマスク・プリンスが登場も遅刻の失態で勝利を逃した。

この日の第４試合の６人タッグ戦に出場予定だったザ・リーヴマスクが「空き室で困った人を助けに行ったため」大会直前にまさかの欠場。プリンスは、その代役として推薦を受けて突如出場が決まり、リーヴマスク・Ｘ、リーヴマスク・改とトリオを結成してモハメドヨネ、ガメラス、木下亨平組と対戦することになった。

だが、試合が始まってもプリンスは姿を見せない。Ｘから遅刻していることが明かされると、そのままリーヴマスク軍は１人足りないまま２対３で試合が開始された。もちろん試合は数的不利なリーヴマスク軍が押されてしまう。

プリンスが登場したのは中盤になってからだ。ダッシュでリングインすると、敵軍を蹴散らして「すいません、遅刻しました！」と観客に頭を下げた。だがすでに敵軍に傾いていた劣勢を覆すには至らず。最後はＸがヨネのキン肉バスターで沈んだ。明らかに敗因となったプリンスは、遅刻を攻められると「どういうことですか？ え？」とすっとぼける。それでも追及されると「いやいやいや、そりゃしょうがないじゃないですか！ だって、３時に言われたんですよ！？ 悪くないですよ、自分は！！」と逆ギレしていた。