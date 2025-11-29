¶¶²¼Å°»á¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬Æü¥Æ¥ì¤ËàÁÊ¾Ùá¤Î²ÄÇ½À¸ÀµÚ¡Ö½Ð±é·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£¹Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÊ¬Â¦¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢£²£¶Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃÄê¤·¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÆÃ¤ËÀÈÈºá¤Î·º»öºÛÈ½¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤±¤É¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÈ³¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤êÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ÀÌó¤ÏÏ«Æ¯Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÊÌ¤Î½Ð±é·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¡Ê¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Øº£²ó¤À¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢²¿¤«»ö¾ð¤ÇµÞ¤¤çÃæ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤É¤â¡¢£Í£Ã¤Ç£±Ç¯¤È¤«Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÓÃæ¤Ç·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Ï«Æ¯Ë¡¤Û¤É¸·¤·¤¤²ò½ü»öÍ³¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½Ð±é·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤ÏÉ¬Í×¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï½Ð±é·ÀÌó¡¢£±Ç¯¤È¤«Ê£¿ôÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ò½ü¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¤òÌ±»öºÛÈ½¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ò½ü»öÍ³¤Ê¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¶²¼»á¤Ï¸ì¤ê¡¢¡Öºá¤ÈÈ³¤Î¶Ñ¹Õ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÈ³¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ§¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ§¼±¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÊºÛÈ½¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¿Ìä¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤´Ö¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤À¤±³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤Îµ¼Ô¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤«¡©¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ñÊ¬¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤´¼«¿È¤Î¸ý¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ù¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤¢¤È¤Ïµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¡ÊÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÊý¤Ë¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤ò¸À¤¦¤Î¤ò¤Þ¤Àí´í°¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£