こういう“自然な若見え”求めてた！！【50代】が参考にしたい♡「こなれボブ」

作り込んだ印象よりも、自然な若々しさが欲しい50代のヘアスタイル。ボブをベースにしたレイヤーカットなら、そんな理想を叶えてくれるかも。ボブの持つ収まりの良さと、トレンド感のあるレイヤーカットとの掛け合わせが、こなれ感を生んでくれます。フェイスラインやボリュームをカバーできるのも魅力なので、ぜひ参考にしてみて。

やさしい丸みで横顔を美しく

サイドから見た丸みが魅力的なショートボブ。顎上あたりのラインを目安にしてレイヤーを入れ、襟足は首側へ寄せることで低い位置にボリュームがつきます。派手見えにしくく、女性らしさもあって上品。髪を豊かに見せつつ、頭の骨格まで整っているような印象を与えてくれそう。

パーマを加えるとセットも簡単

首元でくびれるように低め位置にレイヤーを入れたボブに、さらにパーマで動きをプラス。顔まわりと毛先が、グッと華やかに変化します。@rico_salonさんが「くしゃくしゃっとバームを揉み込んで好みの向きに動かしたらサクッと出勤できちゃうはず」と言うように、スタイリングは手間いらず。不器用な人や冬の身支度を少しでも時短したい人には、特にオススメです。

ひし形でスッキリ小顔見せ

肩までのミディアムボブに、大胆にレイヤーを入れて軽さをチャージ。毛先のボリュームを抑えると、爽やかに映ります。軽くなったレイヤー部分は、持ち上がりやすくなるため、ふわっと浮かんでひし形を形成。サイドに広がりを持たせると、内側にある輪郭はキュッと締まって見えやすくなります。

たっぷりレイヤーでグラマラスに

@ofuke_akifumicasiiさんが「内巻きブローでこうなるので人気」という、トップにたっぷりとレイヤーを入れたロブ。少しずつ長さを変えて前下がりにすることで、空気の層を挟んだような立体感と奥行きが生まれ、ボリュームをサポートできます。

writer：Nae.S