タレントのベッキー（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。Netflixからの意外な贈り物を明かした。

「イクサガミがおもしろいおもしろい言ってたら、Netflixさんから風呂敷に包まれた、イクサガミギフトが届きました」と俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixオリジナルドラマ「イクサガミ」（監督藤井道人）のギフトが送られてきたことを明かした。

「恐る恐る開けたら…木札が入ってました。おわった、、、他にもTシャツやお香やステッカーや色々と入ってましたが、木札を受け取ってしまったことが大きすぎて、、、私も江戸を目指してがんばります」とつづった。

「ちなみに私は『イクサガミ』2周目です。本当にすごすぎる」と大ハマりしていることを告白。「日本の技術力を世界に届けてくれてありがとうございます」と記した。

そのうえで「この作品自体が日本の宝！！！！ただの時代劇じゃない！グローバルランキング1位も勝手にうれしいです！お願いだから2作ってください！！！」と続編製作を呼びかけた。