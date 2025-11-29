Photo: 岡本玄介

待ちに待ったブラックフライデー。皆さんは何か購入しましたか？

さまざまなものをお得に買えるこのタイミングで、防災用品を揃えてみるというのはいかがでしょうか？ 備えあれば憂いなし。防災アイテムは、買える機会に買っておいて損はないはずです。

今回は「5000円以下で揃える防災アイテム」をまとめてご紹介します。

“地味に”万能なカラビナ付きLED

被災時に使うものは防災袋にしまいっぱなしになりがち。ですが常日頃から使えるフェーズフリーなアイテムなら、何かあってもサっと使えると思いませんか？

そんな防災アイテムとしておすすめなのが、サンワダイレクトの充電式LEDライト｢800-LED085BK｣。

カラビナでバッグなどに引っ掛けられ、磁石を使って何かに吸着させることもできます。携帯性も◎。

明るさは3段階に変更可能。高（350ルーメン）にすれば直視できないほどの眩しさです。続けて押すと赤色の光になり、次いで赤点滅のSOSモードになります。夜の自転車で後ろ向きに点ければ、後続車に見えやすくて安心ですね。

面白いのが、付属のバッグは収納に限らず逆さに被せると簡易ランタンになる点。光を柔らかく拡散するので、ビカビカの光ではなく落ち着いて夜を過ごせます。最大15時間点灯と長寿命、IPX5防水でアウトドアでも活躍すること間違いなしです。

小さいゆえに出番が多い点もうれしいポイント。携行しておけば、非常時でもサッと取り出すことができますね。

うっすら透明収納ケース

防災アイテムを購入するなら、一緒に収納ケースも買ってしまいたいところ。アウトドア収納として定番のTRUNK CARGOなどを買ってみるのはどうでしょう。

新色として、クリアの｢TC-50S｣（税込4,980円）とクリアブラックの｢TC-50S LOW｣（税込4,480円）が登場しています。透明になったことで中身がひと目で分かり、キャンプでも防災でも日常でも扱いやすさがぐっと上がりました。

Image: TRUNK CARGO

TRUNK CARGOはもともと、車の荷台に積むための車載収納ボックスです。無骨でシンプル、積みやすくて頑丈。防災アイテムをしまうにはうってつけのケースに仕上がっています。

クリア素材になっても100kg耐荷重のタフさがあり安心感も抜群。イスとして腰掛けたり、ちょっとしたテーブル代わりに使ったりしてもまったく問題なし。汎用度の高さも魅力と言えそうです。

また、急な雨やホコリの侵入を防ぐ防滴構造も備えており、至れり尽せりな仕様となっています。防災アイテムをしまっておくなら、頑強なケースを使ってみるというのもアリなのではないでしょうか。

防災アイテムとしても便利なカセットコンロ

ガスや電気が止まってしまったとき、火を使う方法というのはどうしても限られてしまいます。

火を使える＝温かい飲み物・食事を準備できるのは、季節によってはとても大切。ライフラインでは、ガスの復旧が特に時間がかかると言われているので、カセットコンロを常備しておくのは大切なポイントです。

そんなカセットコンロとしておすすめなのが、アイリスオーヤマのカセットコンロやイワタニのカセットコンロ「カセットフー 達人スリム」です。

こちらの商品たちも、ブラックフライデーセールで今ならお得に購入することが可能。アイリスオーヤマのカセットコンロは19％オフで4,030円。イワタニのカセットコンロは、34％オフで、3260円となっています。

普段使いとしても、防災アイテムとしても購入しておいて損のないカセットコンロ。この機会にぜひ入手しておきたいところ。

