人気日本人女子レスラーの最新自撮り投稿が話題に。普段のフェイスペイントとはひと味違うメイクでファンを楽しませている。

【画像】日本人女子、いつもより“素顔に近い”自撮りショット

WWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「準備できた！またすぐ会いましょう」と、鏡の前で撮影した自撮りショットを公開した。

投稿にはWWEスーパースターと写真を撮ることができる撮影会のURLが添付されており、リプライには「ファンも会えるのを楽しみにしてる」「みんなも準備万端だよ」「いつものように美しい」などとファンがリアクション。普段の白塗りフェイスペイントではなく、片目にムカデのイラストをあしらったのみの“素顔に近い”スタイルでファンとの交流に臨んだようだ。

WWE5大イベントの1つ「サバイバーシリーズ・ウォーゲームス」を前日に控え、ファンとのミート＆グリートはもちろん、SNSでも仲間となったナイア・ジャックスの顔を“ピエロ化”した加工2ショットを載せるなど、ヒールキャラっぷりを見せつけており、オフでも多くのファンを楽しませているアスカ。チーム戦、そしてイヨ・スカイとの再びの日本人対決に、世界中のファンが注目している。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved