Mrs. GREEN APPLE大森元貴の“作曲シーン”公開、メンバー最初の反応
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が29日、都内で行われた「Mrs. GREEN APPLE『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』」に登場。大森の作曲シーンが公開されると聞いたときのメンバーの心境を明かした。
【動画】会見で曲作りについて語るMrs. GREEN APPLE大森元貴
ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』は、日本の音楽シーンをけん引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて”Mrs. GREEN APPLE”を知ることができる内容。大森の作曲シーンが収められていることも話題を集めている。
作曲シーンを公開することについて聞かれた大森は、「この件に関しては、藤澤がキレてるので」と話を振った。藤澤は「いや…キレてはないですけど、やめなさいって（苦笑）。キレてはないです。けど…なんで？って」と振り返った。
続けて藤澤は、「僕らメンバーにも、ゼロから（曲を）つくる瞬間は見せたことないですし。ミセスはいろんな方面で活躍していますけど、何よりも元貴の楽曲をまず大切にしているので。その根幹を見せるとか、どうなんだろうと…」と説明した。また、作曲シーンを見せることは監督と大森が話し合ったうえで聞いたとも説明し、「元貴の覚悟みたいなものが、最初は計り知れなくてわからなかったですね」と本音を打ち明けた。
若井も「僕も（見たことは）なかったですね。作曲途中から見せていただくことはあったんですけど、本当にゼロから1曲が生まれる瞬間はなかった。本当に見せていいのかと最初は思いました」と語り、「改めて見て、大森元貴ってすごいんだなって。尊敬するなと思いました」などとコメントした。
大森は「正直、それぐらいすごいことでした。僕も人であって魔法を使っているわけではないし、色んなものをすり減らして全部それぞれストーリーがあって。失うこともあるけど、得ることもたくさんあるような決断だろうと思ってOKを出しました」などと理由を説明した。
きのう28日にミセスにまつわる2作の映画が公開。もう1本のライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』は、今年7月に約10万人を熱狂させたミセス史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」の圧巻のステージパフォーマンスをIMAX上映で再び体感することができる内容。
なおこの日のイベントは全国255館の会場でもライブビューイングで繋がれており、会場は大盛り上がりだった。
