¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢Âè5Æü¤Ï29Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç½à·è¾¡1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©Ì¿Âç¡Ê´ØÀ¾¡Ë¤¬ÁáÂç¡Ê´ØÅì¡Ë¤ò42¡½31¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³11ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î»Ä¤ê1»î¹ç¡Ê30Æü¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡Ë¤Ï´ØÀ¾1°Ì¤Î´Ø³ØÂç¤È´ØÀ¾3°Ì¤Î´ØÂç¤¬ÂÐÀï¡£·è¾¡¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ´ØÀ¾ÀªÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾2°Ì¤ÎÎ©Ì¿Âç¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°È¾¤ò21¡½10¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤â3TD¤òÃ¥¤Ã¤ÆÇ´¤ë´ØÅì1°Ì¤ÎÁáÂç¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£