スリーピースバンド「Mrs.GREEN APPLE」の大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんが『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』の舞台挨拶に登場しました。



【写真を見る】【 Mrs.GREEN APPLE 大森元貴 】‟全席、最前列”のライブを自ら体感 ドキュメンタリーに込めた思いを語る「この人たちも生き物だと伝わる機会に」





今回の舞台挨拶は全国255館の劇場でも、ライブ中継が行われました。映画の公開に大森さんは、‟メジャーデビュー10周年の大事なライブですので、当日配信も色々あったんですけども、見ることができなかった方たちもいらっしゃると聞いて、改めてちゃんと作品として届けるべきだと思いました”と映画化を決断した理由を語りました。















映画でライブを見て、若井さんは‟映画ならではの発見がありました。こんな顔していたんだとか”と話すと、藤澤さんは‟自分たちのライブを体感できることってないよねってメンバーでも話したことがあったけど、ライブフィルムにしたことで体感出来た”とメンバーたちもライブを楽しめた様子。

今回のライブフィルムには「全席、最前列」のキャッチコピーがついています。大森さんは‟ミセスが目の前にいるっていう感じを、僕らですら思った。「最前列＝いい席だ」っていう風に、どの席からも楽しめるように普段ライブ作りしてるつもりですが、こういうキャッチコピーの案をいただきまして。内容を見てみると、キャッチコピーに恥じないような内容になってると思います”とアピールしました。









また同時公開されたドキュメンタリーについて、大森さんは‟昨今、我々を知っていただける機会っていうのが本当に増えたと感謝してるんですけども、同時に「この人たちも生き物なんだな」っていうのがやっぱり伝わる機会になるといいなと思って（ドキュメンタリーに）踏み切りました。”と裏側を見せる覚悟について語りました。

ドキュメンタリーにはメンバーの個別インタビューも収録。それぞれのインタビューを見て大森さんは‟若井が饒舌に喋っている”といじると、若井さんは‟それぞれメンバーの前では恥ずかしくて言えなかったことが言えたり、メンバーそれぞれの本音が込められている”と見どころをアピールしました。

最後に大森さんは‟この2本が持っている意味が届くといいなって願っています。本当に作中でも言っているけど、本当に愛情に満ちたチームで、2人がいなければ僕は楽曲を今日まで作れていないと思う。涼ちゃんの良さ、若井の良さ、それぞれの愛情が届くといいなって思います。ぜひ楽しんでいってください”と呼びかけました。









「Mrs.GREEN APPLE」は今年デビュー10周年を迎え、7月26日・27日にミセス史上最大規模のスケールでのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』を開催し、配信とビューイングを含め2日間でトータル約35万人以上が参加しました。今回は、パフォーマンスが再び体感できるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』とドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM〜THE ORIGIN〜』の映画2作を同時公開しました。

【担当：芸能情報ステーション】