AKB48の海外姉妹グループ、KLP48の行天優莉奈（26）黒須遥香（24）山根涼羽（25）、STU48の甲斐心愛（22）が29日、都内で開催された、今季MLBオリオールズでプレーした菅野智之投手（36）と今季限りで現役引退した長野久義氏（40）のトークイベント「菅野智之・長野久義スペシャルトークイベント Presented by GOOD LIFE」に出演した。

長野と菅野はプロ野球の巨人時代にチームメートだった間柄で、4人はトークセッション終了後の花束贈呈に登壇。モデレーターを元テレビ朝日アナウンサーの川松真一朗氏（44）の呼び込みで登場すると、行天が菅野、甲斐が長野に花束、続けて黒須が菅野、山根が長野に記念品を渡した。

瀬戸内地方拠点のSTU48からKLP48に加入した甲斐はかつて長野がプレーした広島時代にスタジアムで声援を送っていたといい、終了後にSNSで「カープが大好きで、長野さんがカープにいる時代にプレーする姿を応援しに行ったりしていたので自分の手から花束をお渡しすることができてうれしかったです。興奮しました」と喜びをつづった。

菅野についても「誰もが憧れる選手で、トークショーを待機中に聞いていました！！熱狂的なファンの方がたくさん来ていて、本当にすてきな空間でした。これからも長く投手として投げてけがに気をつけて健康に過ごして欲しいです！！」と思いをつづった。

また山根もSNSで「菅野さん、長野さんのお人柄の良さがとてもすてきだと感じました。そして、ファンの皆さまの温かさに優しいお顔で見守ってくださりありがとうございました」と振り返り、行天も「菅野さんも長野さんもとても優しくてすてきな方でそんなおふたりにお花を贈呈させていただけて本当にうれしかったです。でも、緊張しすぎて顔があげられなかった…」とそれぞれ感想をつづった。

イベントでは昨オフにメジャー移籍した菅野が初年度終えた心境や来季の抱負、長野との思い出などを語った。反響は大きく、11月7日にチケットが販売されるとすぐに完売に。同20日午後7時7分から追加販売も開始したが、1分で完売する盛況ぶりだった。観覧席には巨人時代を支えたユニホーム姿の熱狂的なファンが多数来場。サイン入りグッズ抽選会では2人を前に号泣するファンもいた。

◆KLP48 AKB48の海外姉妹グループとして、昨年7月にマレーシアを拠点に活動を開始。AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽、STU48の甲斐心愛の日本人4人が発足と同時に移籍し、現地オーディションで選ばれた9人を加えた計13人が1期生メンバーとなった。今秋には2期生も加入。年内をめどにクアラルンプールに専用劇場も完成予定となっている。