台湾球界が愕然となる年俸急騰　母国メディアが伝えたソフトバンクの怪腕・徐若熙に対する“桁外れオファー”「規模は衝撃的なものだ」

台湾から世界へ――。日米両球界で争奪戦となった徐に対してソフトバンクが提示した「誠意」の内容とは(C)Getty Images

文字通りの“ビッグディール”が決定的となった。

現地時間11月28日、台湾のニュースメディア『ET Today』は、今オフに海外移籍制度（ポスティングシステム）が承認されていた徐若熙（台湾プロ野球・味全ドラゴンズ）が「ソフトバンクと契約合意した」と報道。ドジャースやオリックスなど日米22球団が関心を示した大争奪戦がついに終わりを迎えた。

【動画】日本球界で異彩を放つか 台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン

いまだ24歳と若く、そのポテンシャルは計り知れない。19年にドラフト1位で味全入りを果たした徐は、2020年に右肘クリーニング手術を受け、22年には右肘靱帯修復手術を執行するなど度重なる故障に苦しんでいたが、本格復帰を遂げた24年にようやく才能が開花。キャリアハイの114イニングを消化した今季も勝ち星こそ5勝（7敗）ながら、防御率2.05、WHIP0.81と支配的な投球を披露した。

楽天の岸孝之を彷彿とさせるしなやかな投球フォームから繰り出す最速158キロの4シームを軸に、フォーク、カーブ、スライダーを多彩に操る本格派右腕だ。今オフに「真剣に検討できる段階になった」と海外移籍を決断した彼を巡っては、NPBではソフトバンクのほかに、日本ハム、オリックスなど7球団が、MLBではドジャース、フィリーズ、パイレーツなど15球団が獲得を検討したとされている。

そんなし烈な争奪戦を制したソフトバンクは、城島健司球団本部長が6月中旬から台湾を訪問。さらに本人を福岡に招き、球団施設の全てを見学させただけでなく、球団の会長である王貞治氏との会食の場も設けるなど、「常に積極的に獲得を目指してきた」（台湾メディアの王翊亘記者談）。