元おニャン子・渡辺美奈代、蓮根＆さつまいも使用した作り置き披露「斬新」「いい色」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。さつまいもを使った作り置き料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「いい色」蓮根＆さつまいも使用した作り置き
渡辺は「作り置き。蓮根。さつまいも使うよーっ！」という言葉に「＃さつまいも好き」「＃作り置き」などのハッシュタグを添えて、料理の様子を複数枚投稿。下ごしらえの様子から、飴色になったさつまいもと蓮根が鍋の中でグツグツと煮えたできあがりまでを披露している。
この投稿には「よだれ出る」「甘い匂いがしてくる」「その組み合わせは斬新」「いくらでも食べれちゃう」「いい色」「さすが料理上手」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「いい色」蓮根＆さつまいも使用した作り置き
◆渡辺美奈代、さつまいもで作り置き料理披露
渡辺は「作り置き。蓮根。さつまいも使うよーっ！」という言葉に「＃さつまいも好き」「＃作り置き」などのハッシュタグを添えて、料理の様子を複数枚投稿。下ごしらえの様子から、飴色になったさつまいもと蓮根が鍋の中でグツグツと煮えたできあがりまでを披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「よだれ出る」「甘い匂いがしてくる」「その組み合わせは斬新」「いくらでも食べれちゃう」「いい色」「さすが料理上手」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】