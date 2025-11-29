元バレー日本代表・栗原恵、11ヶ月長男との2ショット公開「そっくり親子」「絵に描いたみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が11月28日、自身のInstagramを更新。もうすぐ1歳の息子との写真を多数公開し、話題となっている。
【写真】41歳元バレー日本代表「そっくり」11ヶ月長男との2ショット
栗原は長男との2ショットや一緒に遊ぶ動画などを投稿。抱っこして散歩する姿や、公園で遊ぶ様子などを公開している。
この投稿には「そっくり親子」「幸せを絵に描いたみたい」「めちゃくちゃ可愛い」「お外楽しそうだね」などと反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元バレー日本代表「そっくり」11ヶ月長男との2ショット
◆栗原恵、息子との近況を報告
栗原は長男との2ショットや一緒に遊ぶ動画などを投稿。抱っこして散歩する姿や、公園で遊ぶ様子などを公開している。
◆栗原恵の投稿に反響
この投稿には「そっくり親子」「幸せを絵に描いたみたい」「めちゃくちゃ可愛い」「お外楽しそうだね」などと反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】