せいせい、胸元のぞく深めVネックネックキャミ姿「美の化身」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月27日、自身のInstagramを更新。黒いキャミソールトップス姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳ギャルモデル「セクシー」深めVネックネックキャミで胸元解放
せいせいは「みんな夢中」と言葉を添えて、黒いキャミソールトップス姿でメガネをかけ、長い髪をかきあげるショットを投稿。美しい素肌と胸元が際立ったコーディネートで、横向きのショットでは引き締まったウエストラインものぞいている。
この投稿には「美の化身」「セクシー」「憧れる」「メガネが色っぽい」「理想のボディ」「目が釘付け」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
