¡ÚÁð¤Ê¤®¹ä¡ß»°Âð´î½Å¡Û¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿"¿Í¤ÎÁÛ¤¤"¡½¡½¡Ø¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡Ù¤«¤é28Ç¯¤Î¿®ÍêÂÐÃÌ
Áð¤Ê¤®¹ä(¢¨¡Ö¤Ê¤®¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤æ¤ß¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÑò¡×)¼ç±é¤Î·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ)¡£°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù(Áð¤Ê¤®¹ä)¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤ä¡¢Âç´ë¶È¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉÔ²º¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤â¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ç±é¡¦Áð¤Ê¤®¤È»°Âð´î½Å´ÆÆÄ¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Áð¤Ê¤®¤Î½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡Ù(1997Ç¯)¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»°Âð¤Ï¡¢"ËÍ¥·¥ê¡¼¥º3Éôºî""ÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º3Éôºî"¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁð¤Ê¤®¡ß¥«¥ó¥Æ¥ìºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£ÀïÍ§¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë2¿Í¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡Ö°äÉÊÀ°Íý¿Í¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
»°Âð¡ÖÁ°²ó¤ÎÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤È¤Î¡ÖÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º¡×3Éôºî¤Ç¤Ï¡¢Éü½²·à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ä²ù¤·¤µ¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î"¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë"¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âêºà¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¡¢ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°äÉÊÀ°Íý¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»°Âð´ÆÆÄ¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿´³Ý¤±¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
»°Âð¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢¿ÆÂ²¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂêºà¤òÁª¤Ö°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ò¤¤¤Ä¤«À°Íý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµÆÜÃå¤È¤¤¤¦¤«¡£·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸Á°À°Íý¤ä°äÉÊÀ°Íý¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¯À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤äº²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£ºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Ä»»ô¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤Ï¡¢Ìò¤È¤·¤Æ°äÉÊÀ°Íý¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤ÏÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ù¤Ï°äÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î"ºÇ¸å¤ÎÀ¼"¤òÊ¹¤¤¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤´°äÂ²ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤É¤³¤«À»¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬É¬Í×¤Ç¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
»°Âð¡Ö¸½Ìò¤Î°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÊý¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ë"²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«"¤ÈÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ°äÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤Î°äÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÊý¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤ËÁêÅö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Þ¤º"¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯"¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤è¤ê¤â"Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯"¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢°äÉÊÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»»ô¤¿¤Á¤¬¿ò¹â¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Áð¤Ê¤®¡Ö¼Â¤Ï¡¢¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖHeaven's £íessenger¡×¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÄ»ú¤Ï¿À¼ÒÌ¾¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶(Èþ¹¬)¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿À¤Î»È¤¤¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¼ù¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎäÀÅ¤Ç´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÉ½¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¼ù¤âÀÎ¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë°ëÉô¼ÒÄ¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼ù¤¬¸Î¿ÍÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»°Âð¡Ö¼ù¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¤½¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²áµî¤ò·Ð¤Æº£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¼ù¤ò¿ò¹â¤Ê¿ÍÊª¤È¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢"Ä»»ô¼ù"¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ò¹â¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¤êÊÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö»°Âð´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼Âºß¤¹¤ë¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â"¥É¥é¥ÞºîÉÊ"¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Ë¤«¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëºî¶È¤¬¡¢ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ù¤Ç¤¤¤¦¤È¤Þ¤µ¤ËÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë"°ãÏÂ´¶"¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤¿¤À¡¢¹Ô¤²á¤®¤ë¤ÈºîÉÊ¤ÎËÜ¼Á¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É...¡£´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤«¤â¤Ç¤¹¤¬(¾Ð)¡×
»°Âð¡Ö¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¼ù¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¤è¤ê¼ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤¢¤È¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤Î¤¤¤¤É½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»°Âð´ÆÆÄ¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëËÍ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î´é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª»°Âð´ÆÆÄ¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é"ËÍ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤ë³ÑÅÙ"¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»þ¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¼ù¤¬À»¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¡×
»°Âð¡ÖÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤¹¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥á¥é¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤¬£±Ð¤º¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÉ¡¤Î¹â¤µ¤äÌÜ¤Î¸«¤¨Êý¤Ê¤ÉÁ´Á³°ã¤¦¡£»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤Ç¡¢¤É¤Î´é¤¬°ìÈÖ»ëÄ°¼Ô¤ËÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤â¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´é¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡×
»°Âð¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¾ÈÌÀ¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢°áÁõ¤µ¤ó...ËÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¾ð¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÀ¶¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»°Âð´ÆÆÄºîÉÊ¤Îº¬ÄìÅª¤«¤ÄÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ª2¿Í¤Î½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï28Ç¯Á°¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤Ï»°Âð´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢À±(¸î)´ÆÆÄ(¡Ö¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡×¥Á¡¼¥Õ´ÆÆÄ)¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»°Âð¡ÖÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î½õ´ÆÆÄ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À...¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Ï¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥ë¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤ª¸ß¤¤°ì½ï¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
»°Âð¡ÖËÍ¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É(¾Ð)¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤â½é¤á¤Æ¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤éÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£²ó¤Î¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤ÎÅìµþ±Ø¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡Ù¤Î1ÏÃ¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤ëËÌÌîÍ¥Æó¤¬Â¤ò£±ÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤ÈËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìµþ±Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£°ÌÃÖÅª¤Ë¤â¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤âËÍ¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
»°Âð¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤È¡Ö¤³¤³¤Ç¡Ø¤¤¤¤¤Ò¤È¡£¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö»°Âð´ÆÆÄ¤È¤Î°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Î1ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¶á¤¤²óÁÛ¤Îµã¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î"ÎÞÂÔ¤Á"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌµ»ö¤½¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼¡¤ÎÆü¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤È¡¢¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¤Î1ÏÃ¤ÎºÇ¸å¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµã¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµã¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤â¼Â¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×
»°Âð¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä¹¤¯¶¦¤Ë·È¤ï¤ë¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤òÊ¬¤±¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¡Ø37ºÐ¤Ç°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¡Á¸¦½¤°å½ã¾ðÊª¸ì¡Á¡Ù¤Ç¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤Ï°ìÈÖËÍ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
»°Âð¡ÖËÍ¤Ï¡¢½õ´ÆÆÄ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»°ÈÖ¼ê¡¢ÆóÈÖ¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥Õ¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÁ´Éô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÜÅö¤Ë»°Âð´ÆÆÄ¤È¶¦ÌÄ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Çº£²ó¤â¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»°Âð´ÆÆÄ¤«¤é¸«¤Æ¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
»°Âð¡Ö½õ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£ºîÉÊ¤´¤È¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬È¯¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤ÁÇÅ¨¤ÊµÓËÜ¤Ë¤á¤°¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£"±¿¤¬¤¤¤¤"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
»°Âð¡Öº£ºî¤ÎÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÇÆÃ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ù¤Î¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤ÎÉ½¾ð¡£´îÅÜ°¥³Ú¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ã¤·¤¯É½¤Ë½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¤Îµ¡Èù¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Áð¤Ê¤®¡Öº£²ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¡ÖÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ºîÉÊ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¿´¶Åª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ï¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Î"¿ä¤·¥É¥é¥Þ"¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤Ãæ¤Ë¤â¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉúÀþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡£´Å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¥³¥·¥ç¥¦¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤¤¡£ËèÏÃ¸«½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊý¸þÀ¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
»°Âð¡ÖËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î13Æü(·î)¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ(·î)22:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
½Ð±é¡§Áð¤Ê¤®¹ä¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Ä¹°æÃ»¡¢¾®ß·Îµ¿´¡¢ÀÐ»³½çÀ¬¡¢±ÊÀ¥Ìð¹É¡¢Í×½á¡¢¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢ÂçÅçÍÖ»Ò¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢Â¼¾å¹°ÌÀ¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó