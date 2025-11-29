「眼差しが優しすぎて…」井ノ原快彦、“ぬい活”ショットでほほ笑ましい姿披露「サテンちゃんになりたい」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは11月29日、自身のInstagramを更新。喫茶店での“ぬい活”ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「いいなあサテンちゃんになりたいです」「めっちゃ雰囲気のいい喫茶店」「喫茶巡りいいなぁ サテンちゃんになって着いていきたい」「サテンちゃんに向ける眼差しが優しすぎて…」「白パーカーもサイコー」「ぬい活見せてくれてありがとうございます」「ぬい活ですね」「笑顔がやさしい」との声が寄せられました。
「ぬい活見せてくれてありがとう」井ノ原さんは「続・鎌倉喫茶巡り。喫茶吉野。みんなで食べたパウンドケーキ。美味しかった。なくなってほしくなかったー！」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目では、井ノ原さんがぬいぐるみと見つめ合う姿を披露し、かわいらしくほほ笑ましい雰囲気。いつでも持ち歩いているのでしょうか、ほっこりするショットです。
「え、なに、かわいい…」井ノ原さんは10月15日の投稿で、「喫茶二十世紀の新しいお友達。喫茶店の妖精サテンちゃんとサテンちゃんなしでは動けないカランコロン」とつづり、ぬいぐるみキーホルダーを紹介。コメントでは、「お名前サテンちゃんって言うの？かわいい〜」「え、ほしい」「え、なに、かわいい…」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
