¹Åç¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬ÂÐÀï¡¡»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¹Åç¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCarp¡¡Legend¡¡Game¡×¤¬29Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹Åç²«¶â´ü¤Î¼çË¤¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¡ÖCarp¡×¤È¡¢²Æì½Ð¿È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀè¶î¼Ô¡¢°Â¿Î²°½¡È¬¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Î¡ÖHiroshima¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ê¤É¤Ç2Ëü7Àé¿ÍÄ¶¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¡¢°Â¿Î²°¤µ¤ó¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸÷±É¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤·¤ÏÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£OB²ñÄ¹¤ÎÂçÌîË¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢¹Åç¤ÎÃÏ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢À¤³¦¤Ø¡¢È¯¿®¤Ç¤¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£