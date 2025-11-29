ドジャースからＦＡとなっているキケ・ヘルナンデス内野手が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。長女・ペネロペちゃんと一緒にメリーゴーラウンドに乗って笑みを浮かべる写真をアップした。

今オフはシーズン中に痛めていた左肘の手術を受けたキケ。現在は左腕を特殊なギプスで固定している中、愛娘との時間を満喫。スペイン語で「Ｍｉ ｖｉｄａ（私の人生）」とつづった。

２週間前にはペネロペちゃんがキケの顔にメークを施すなど、子供との時間も大切にしているキケ。愛娘も満面の笑みを浮かべた。

キケは今年のポストシーズンでドジャースとして歴代最多のポストシーズン出場試合数を更新。ワールドシリーズ第６戦では左翼でランニングキャッチ＆好返球で併殺に仕留め、チームのサヨナラ負けのピンチをしのいだ。

勝負強い打撃、どこでも守れる守備力だけでなく、ムードメーカーとしてもチームのワールドシリーズ連覇に貢献したベテラン。１年契約だったため、今オフはＦＡに。ドジャースが再契約するかどうかに大きな注目が集まる。