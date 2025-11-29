往年の名選手たちが躍動 3年半ぶりにカープレジェンドゲーム開催・広島市
往年の名選手たちが集う、カープレジェンドゲームが開催され、真剣勝負でファンを魅了しました。
■ファン「かっとばせ浩二！」
約3年半ぶりの開催となったカープレジェンドゲーム。会場のマツダスタジアムには、多くのファンが集まりました。
■ファン
「往年の黄金時代を支えたメンバーがいっぱい出るので楽しみ」
「ケガのないように無理のないように元気な姿が見たい」
被爆80年とカープ初優勝から50年の節目となる今年。往年の名選手が懐かしのユニフォームを身にまといました。
■チームカープ 山本浩二監督
「みんな燃えています。それ相応に歳も取っています」
■チーム広島 安仁屋宗八監督
「我が（チーム）広島は、足を使った野球をします。高橋慶彦、彼にランナー出たら盗塁させます」
ヒットの数を競う対決では、現役監督がみせました。
■実況
「さぁ4球目レフトへ！伸びろ伸びろ伸びて！ホームラン！空を打ち抜く大アーチ！」
夢のレジェンド対決では、前田智徳選手と黒田博樹投手が真剣勝負。
するどい打球を放ったものの、廣瀬純選手のファインプレーに阻まれました。
チームカープとチーム広島に分かれた紅白戦では現役時代の情熱を思い起こさせるようなプレーを披露しました。
選手たちは詰めかけたファンに向け、グラウンドで躍動する姿を見せました。
試合はチーム広島が4対1で勝利。安仁屋監督が3度、宙を舞いました。
■山本浩二監督
「真剣にやる姿を見てもらったのではないかと思います。本当に1日ありがとうございました。」
球場は、名選手たちのプレーに大いに沸いた1日となりました。
【2025年11月29日 放送】