松井珠理奈が公式インスタグラムに投稿した一枚が、思わずこちらまで笑顔になるような温かな雰囲気を広げている。映っているのは、ABEMAアナウンサーの西澤由夏とのハグショット。2人がこんなに近しい関係だとは知らなかったという声も多く、フォロワーの間でちょっとした驚きとともに話題が広がっている。

写真のなかでは、どちらも自然体の笑顔を浮かべ、まるで久々に再会した友人同士のような空気が漂う。バラエティ番組「チャンスの時間」での共演をきっかけに親交が深まったようで、西澤アナもSNSで「ランチに行ったり、連絡を取り合う仲」と明かし、互いに気の置けない存在になっていることが伝わってくる。

松井は、番組への思いも添えながら「来週の放送も見てほしい」と呼びかけ、千鳥への変わらぬ愛もさらりと添えている。ファンからは「国宝級の笑顔」「素敵なツーショット」など、前向きなコメントが相次ぎ、写真の空気そのままにポジティブな反応が寄せられている。画面越しでも伝わる温度感が、日常の小さな幸せを思い出させてくれるようだ。

