あすは広い範囲で晴れるでしょう。きょう、雲が多かった関東南部も、あす日中は日差しが多く届きそうです。ただ、低気圧や前線が近づく北日本は、日本海側から天気が崩れる見込みです。午前中は雷を伴う所もあるため、ご注意ください。

あす朝は、東日本や北日本を中心に、けさより冷え込む所が多いでしょう。東京の最低気温は7℃と、けさより2℃低い予想です。日中の気温は全国的にきょうより高く、日なたでは過ごしやすい陽気の所が多いでしょう。高知や福岡、鹿児島などは20℃まであがる予想です。

＜あす30日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路： 9℃

青森：13℃ 盛岡： 9℃

仙台：16℃ 新潟：17℃

長野：14℃ 金沢：19℃

名古屋：17℃ 東京：16℃

大阪：17℃ 岡山：17℃

広島：18℃ 松江：20℃

高知：20℃ 福岡：20℃

鹿児島：20℃ 那覇：26℃

来週は、水曜日から木曜日にかけて強い寒気が流れ込む見込みです。西日本の日本海側では、平地でも雪が積もる可能性があるため、冬タイヤの準備が必要です。北日本の日本海側は大雪に注意してください。東京は、週明けに20℃まであがって暖かくなりそうですが、来週木曜日からは平年を下回る寒さになるでしょう。