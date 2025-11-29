新年のドラマシーンに、橋本環奈が力強い一歩を刻む。1月スタートの「ヤンドク！」では、元ヤンキーという大胆な過去を背負いながら脳神経外科医として働く主人公を演じ、金髪に特攻服という攻めたビジュアルが早くも話題をさらっている。親友の死を胸に刻み、医療の世界へ飛び込んでいく姿には、勢いだけでは届かない強さと、人を支えたいという純度の高い思いが宿る。

月9の看板を任された橋本の表情には、長年“ドラマっ子”として作品に親しんできた人ならではの高揚感がにじむ。挑戦的な役柄にも迷いはなく、撮影現場ではワクワクが止まらない様子。すでに公開された金髪ドクター姿にも、これまでの役の延長線では収まらない新しさが感じられ、役者としての15周年を迎える節目にふさわしい挑戦となる。

物語は、ヤンキーマインドを忘れない主人公が、矛盾の多い医療現場に風を送り込んでいく痛快エンターテインメント。背中を押すような直球の行動力と、患者に寄り添う優しさが同居し、テンポの良い掛け合いも見どころになりそうだ。濃いキャラクターたちとの出会いを重ねながら、彼女がどんな新しいヒロイン像を作り上げるのか。華やかで力強い月曜夜の時間が待っている。