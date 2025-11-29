さつまいもは、収穫後すぐに食べるよりも、2〜3ヶ月貯蔵することで甘みが増すお野菜です。けれども、保存しているうちに「さつまいもに芽が出てしまった…」という経験はありませんか？「じゃがいもの芽には毒があるっていうけれど、さつまいももダメなのかな」と心配してしまう方もいらっしゃるでしょう。農家直伝レシピを紹介している農協「あたらしい日日」公式インスタグラムアカウント（＠nichinichi_web）では、スーパー青果部に長年勤めていた「青髪のテツさん（@aogami_tetsu）」さんが紹介している「さつまいもの芽の真実」で、「芽が出てしまっても食べられるのか」「さつまいもの保存方法」などを解説しています。



【画像】さつまいもの芽は食べられる？

さつまいもは芽が出ても食べられる！

投稿によると、さつまいもの芽は食べられるとのこと。じゃがいもと違って、さつまいもの芽には毒はないそうで、食べても全く問題ありません、と伝えています。むしろ、炒め物などにすると、シャキシャキしておいしいそうです。ただ、芽が出過ぎると栄養が取られて味が落ちてしまうらしいので、早めに食べるのがおすすめだそうです。



さつまいもを長持ちさせる保存の裏ワザ

さつまいもを長期間保存させるためには、適切な温度と湿度が必要とのこと。湿気と寒さが大の苦手で、水洗いは厳禁だそうです。



・表面が湿っていたら、天日干しでしっかり乾かす

・新聞紙に包む

・風通しの良い冷暗所で保存する



これで約2カ月長持ちするとのことです。



