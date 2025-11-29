¥Ý¥ë¥Î²¬Ìî¡¢¼«ÂðÁ°¤Ëà¥¢¥²¥ÏÄ³¡©áÈôÍè!? ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ý¥ë¥Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤Ê¹¥¤¡×¡Ö´¨¤µ¤Ç¼å¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×
¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢²¬Ìî¾¼¿Î¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼«ÂðÁ°¤ËÍî¤Á¤¿Ä³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£²È¤ÎÁ°¤Ë¤º¤Ã¤È¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥²¥ÏÄ³¤Ã¤Æ¤È»×¤¤¤Ò¤È¤ê¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤±¤É ¤É¤¦¤ä¤é°ã¤¦¼ïÎà¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤È¡¢¼«ÂðÁ°¤ÎÏ©¾å¤ËÎÏ¤Ê¤¯²£¤¿¤ï¤ë1É¤¤ÎÄ³¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤ä¤ä¤Ü¤«¤·¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2001Ç¯È¯É½¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄ³¤Î¼ïÎà¤òÆÃÄê¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡Ö¥¢¥«¥Ü¥·¥´¥Þ¥À¥é¡×¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤ë³°Íè¼ï¤Ç¡¢¥¢¥²¥Ï¥Á¥ç¥¦·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥Æ¥Ï¥Á¥ç¥¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤µ¤Ç¼å¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ý¥ë¥Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ÊÄ³¹¥¤¡×¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¡Ö¤Ü¤«¤·¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¤¼¤ó¤Ã¤¼¤óÊ¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¿´¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£