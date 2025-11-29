¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×à¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¤â¤¨¤Á¤ã¤óá¥Ö¡¼¥à¤«¤é24Ç¯¡Ä2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¢²¡ÀÚ¤â¤¨à45ºÐºÇ¿·¥Ó¥¸¥åá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃ¯¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¡¦»Ò¤É¤â¤È½©¤òËþµÊ
¡¡2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½©¤ÎÃáÉã¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Çºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹ÈÍÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Ë¹»Ò¤Î¥Ä¥ÐÉôÊ¬¤ËÄ³¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¨¥Þ¥Þ¡¢º£Æü¤â¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¤·¡¢Ç¯Áê±þ¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤È¤Æ¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿²¡ÀÚ¤â¤¨¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÃ¯¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é²¡ÀÚ¤â¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¡ÀÚ¤Ï2001Ç¯¤Ë¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢à¥¨¥Ó¤Á¤ã¤óá¤³¤ÈÆ±¥â¥Ç¥ë¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£16Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤È·ëº§¤·¡¢18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£