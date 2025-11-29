安田成美、子ども3人の写真公開 幼少期＆現在の比較ショットに「大きくなってる」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】女優の安田成美が28日、自身のInstagramを更新。3人の子どもの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の女優妻「そっくり」子ども3人の写真
安田は「私の誕生日の朝に娘が早起きして朝食セッティング。プレゼントは手作りの赤いアルバム。昔の写真と沢山のメッセージ。有り難い」とつづり、アルバムや朝食の写真を公開。きれいにむかれたリンゴとフルーツののったヨーグルトボウル、パンと一緒に「WE LOVE YOU MAMA いつもありがとう！！！！」とコメントが書き添えられたアルバムを披露しており、子供用椅子に座る娘と2人の息子の幼少期と、大人になった3人の写真が貼られたページが開かれている。
この投稿に、ファンからは「大きくなってる」「娘さんお母さん似」「みんなそっくり」「ほっこり」「素敵なプレゼント」「仲良し家族」などのコメントが寄せられている。安田は1994年にとんねるずの木梨憲武と結婚し、二男一女を出産。木梨が自身のInstagramで、3人の名前が長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさんであることを公表している。（modelpress編集部）
◆安田成美、子どもの写真公開
◆安田成美の投稿に反響
