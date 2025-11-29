°ÂÀÄ¶Ó¡¢¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¡¡Åê²¼¡ÖÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï29Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Ë´Ø¤·¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ê¿ÏÂ¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Åß½ä¶È¤ÇÄ¹ºê¤òË¬¤ì¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¤é¤È¸¥²Ö¤·µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¥²Ö¤äÄÉÅé¤ÏÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òÆ§¤Þ¤¨´ë²è¤µ¤ì¡¢Âç´Ø¶×ºù¤ä½ä¶ÈÉôÄ¹¤é¤ò´Þ¤à·×7¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÈïÇú»þ¤Î¾õ¶·¤ä¸¶ÇúÊü¼ÍÀþ¤ÎÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ê¿ÏÂµ§Ç°Áü¤ÎÁ°¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¸¥²Ö¤·¤¿¡£